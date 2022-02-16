Omicron未導致住院人數激增 荷蘭將取消大多數防疫措施 20:592022/02/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荷蘭衛生部長庫柏斯周二表示，由於住院人數並未隨著Omicron確診人數激增而攀升，因此荷蘭政府決定從周五起將取消大多數防疫措施。酒吧與餐廳營業結束時間將從目前晚間10點恢復到過去的午夜1點、公共場所的社交距離措施也將被取消。不過民眾仍須出示疫苗接種證明或是病毒檢測陰性證明。 Omicron入侵 全國確診學生人數累積1084名 陸疾控中心專家：防疫措施須兼顧國際交往和經濟發展 #Omicron #住院人數 #荷蘭 #大多數 #防疫措施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 荷蘭即將取消防疫限制 不必強制戴口罩 18:152022/02/16 國際 日本擬3月起逐步解封 外國人入境隔離縮至3天 09:042022/02/16 國際 新加坡添近2萬人染疫 創疫情以來新高 23:332022/02/15 國際 明日起適度鬆綁宗教場所防疫措施 14:392022/02/15 財經 荷蘭在台辦事處代表譚敬南拜會 盧秀燕：共創合作契機 19:242022/02/15 政治 《國際產業》App商店爭議 荷蘭監管單位第四度開罰蘋果 14:322022/02/15 財經 桃園8旬嬤染疫16天病逝 國內首例Omicron死亡 14:192022/02/15 生活 莫德納來台設子公司 CEO竟賣股逃命 他5字曝背後慘況 13:482022/02/16 財經 本土個案＋14 中油大林廠3確診 陳時中點名這2案需高度關注 13:502022/02/16 生活 傳染力不輸Omicron！女作業員咳嗽3個月竟罹患肺結核 15:572022/02/16 生活 國內Omicron死亡首例 8旬嬤解隔出院當天驟逝 04:102022/02/16 焦點要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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