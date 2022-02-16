荷蘭衛生部長庫柏斯周二表示，由於住院人數並未隨著Omicron確診人數激增而攀升，因此荷蘭政府決定從周五起將取消大多數防疫措施。酒吧與餐廳營業結束時間將從目前晚間10點恢復到過去的午夜1點、公共場所的社交距離措施也將被取消。不過民眾仍須出示疫苗接種證明或是病毒檢測陰性證明。