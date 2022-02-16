疫情趨緩 迪士尼世界取消口罩令 20:592022/02/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 佛州奧蘭多的迪士尼世界在官網上宣布，自周四起入園遊客只要已經完全接種疫苗，不論在室內或室外都可自行選擇要不要配戴口罩，不過它仍建議未打疫苗者在室內還是戴上口罩。然而除了迪士尼世界，先前包括奧蘭多環球影城渡假村與挪威郵輪集團等也對顧客取消口罩令。 北京冬奧》瓦莉娃疑禁藥摘金 花滑頒獎儀式遭取消 大甲媽4月8日起駕 9天8夜遶境 #迪士尼世界 #奧蘭多 #室內 #口罩 #取消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東炸寒單延期 宮廟走春須戴口罩 04:102022/02/15 地方新聞 推制憲 辜寬敏：民進黨別成既得利益者 04:102022/02/14 政治要聞 台東元宵防疫禁遶境 一人陣頭背神像祈福 04:102022/02/16 地方新聞 雲林射火馬籲防疫 取消元宵夜巡 04:102022/02/15 地方新聞 再出擊！朱團百人木琴重啟巡演 04:102022/02/15 藝文副刊 搶救民調？拜登3月或宣布不戴口罩 04:102022/02/14 全球財經 荷蘭即將取消防疫限制 不必強制戴口罩 18:152022/02/16 國際 野柳神明淨港 取消百人跳水虔誠不減 16:202022/02/15 生活 林崑海病逝三立新戲記者會取消 陳淑芳默哀：捨不得 15:482022/02/15 娛樂 北市微解封！動物園、兒樂免預約 國高中生恢復畢旅、校外教學 16:172022/02/14 生活 許瑋甯閃婚2個月戲約全取消 爆懷孕喜訊她親回藏玄機 07:482022/02/16 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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