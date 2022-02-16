佛州奧蘭多的迪士尼世界在官網上宣布，自周四起入園遊客只要已經完全接種疫苗，不論在室內或室外都可自行選擇要不要配戴口罩，不過它仍建議未打疫苗者在室內還是戴上口罩。然而除了迪士尼世界，先前包括奧蘭多環球影城渡假村與挪威郵輪集團等也對顧客取消口罩令。