遠百桃園卡友來店禮-好客隨身瓶。(遠百提供／蔡依珍桃園傳真)

遠百桃園「228快閃限定」檔期於2月17日(五)到3月1日(二)，百貨服飾當日累計消費滿3500元送250元，12大銀行全館單筆分期刷10000送400元，HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆刷2000元送100點、5000元送250點，此外，也推出好客隨身瓶來店禮及扣50點送200元活動，好康優惠不間斷。

遠百推出扣50點送200元優惠，只要親持HAPPY GO卡加身分證件，即可至11樓客服中心扣HAPPY GO點數50點換200元紅利券1張，每身分證字號限兌換乙次，限量1600份。

另有好客隨身瓶來店禮，持HAPPY GO卡及全館當日單筆3000元發票，即可至11樓客服中心兌換好客隨身瓶500ml，每人限領乙份，限量650份。

遠百桃園店精選台灣在地及進口食材，找來滋本家ZIBOON於2月18日(五)起在遠百桃園快閃，廣受大家喜愛的必敗團購美食高頂布丁蛋糕各式口味通通買得到，還有富有層次感的沐思蛋糕罐罐，軟綿的戚風蛋糕體結合香醇絲滑的慕斯，吃了還想再回購。

滋本家ZIBOON快閃時間：

2月18日(五)至2月20日(日)｜B1星巴克前

2月21日(一)至4月30日(六)｜1樓騎樓

建議售價：高頂布丁蛋糕110元起／顆、沐思蛋糕罐罐148元起／個