量販店龍頭全聯深受婆媽喜愛，近日為了刺激買氣，加碼推出消費滿額送復仇者聯盟公仔，但公仔品質慘不忍睹，反倒引起民眾砲轟。近日有網友前往消費，看到角落出現一個神祕箱子，靠近一看嚇壞，直呼根本亂葬崗。
全聯推出消費滿額送復仇者公仔活動，推出後由於公仔品質相當糟糕，負評如潮，不少網友紛紛貼出開箱照片，成為茶餘飯後揶揄話題，甚至有人的公仔歪七扭八，連顏色都沒上，笑稱自己拿到了溶解中的英雄、根本復醜者聯盟等。
全聯事後緊急做出回應，稱由於數量眾多，工廠製作難免有瑕疵，開放消費者可透過客服申訴更換產品。有網友前往賣場發現，官方已經在角落默默設置了「公仔回收箱」，拍下照片PO上臉書《我愛全聯-好物老實說》，打趣表示「真的復仇者集結了」。
其他人也紛紛留言酸：「漫威恐怖箱」、「復仇者亂葬崗」、「電影都做不到的，全聯辦到了」、「這是復仇者公墓吧」、「漫威罹難者集中區」、「應該要說漫威太平間吧」。
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