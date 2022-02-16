台南地檢署偵辦電信設備採購弊案，16日指揮調查人員前往中華電信台南營運處等7處地點執行搜索，除帶回12名涉及違反證券交易法的被告外，還查扣一批相關事證，全案正漏夜偵辦中。

事後，中華電信也隨即在公司官網訊息專區公布此一消息，並強調此案係於2018年間該公司為維護權益主動提告的案件，但基於偵查不公開原則，公司不便透露具體細節，將全力配合後續司法調查，協助釐清相關涉案人員法律責任。