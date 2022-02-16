中華電信爆設備採購弊案 台南營運處等7地遭搜索 21:092022/02/16 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南地檢署偵辦電信設備採購弊案，16日指揮調查人員前往中華電信台南營運處等處地點執行搜索。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南地檢署偵辦電信設備採購弊案，16日指揮調查人員前往中華電信台南營運處等7處地點執行搜索，除帶回12名涉及違反證券交易法的被告外，還查扣一批相關事證，全案正漏夜偵辦中。 事後，中華電信也隨即在公司官網訊息專區公布此一消息，並強調此案係於2018年間該公司為維護權益主動提告的案件，但基於偵查不公開原則，公司不便透露具體細節，將全力配合後續司法調查，協助釐清相關涉案人員法律責任。 中華電信完成台馬海纜障礙搶修 恢復雙海纜備援系統運作 台南3員警涉嫌盜賣民眾個資給徵信社 1警1業者遭羈押 #中華電信 #採購弊案 #營運處 #偵辦 #台南地檢署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南3員警涉嫌盜賣民眾個資給徵信社 1警1業者遭聲押 19:582022/02/09 社會 台灣燈會今點亮主燈 中華電全程高畫質直播 16:502022/02/15 財經 中華電信「Hami Video有故事的台灣」首月主題「私藏」 得獎名單公布 20:022022/02/11 財經 台南貪警收錢洩個資給流當車業者 警局記2大過革職 11:312022/02/10 社會 黑幫當提款機 靈骨塔詐欺猖獗 高檢署下令專責嚴辦 07:502022/02/08 社會 中華電重整戰隊 打造三大百億新興業務 17:342022/02/14 財經 中華電活化資產 北中南蓋商場 04:102022/02/15 財經要聞 台南洩個資給徵信社 1警1業者聲押 04:102022/02/10 社會新聞 Opensignal公布行動網路體驗 中華電挺進全球前30 21:322022/02/08 財經 新北民眾摔車被當酒駕肇事 遭警壓制癲癇發作 16:372022/02/15 社會 設幽靈標案詐中華電信2700萬 內鬼工程師遭起訴 09:582022/02/14 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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