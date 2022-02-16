名導王家衛的經典電影《春光乍洩》描述梁朝偉與張國榮飾演的戀人，為了有新的開始，離開香港前往阿根廷。旅途中兩人爭執不斷，分分合合，何寶榮處處留情，卻又總會回到黎耀輝的身邊。他們複雜的關係就像探戈，有時親密有時疏離。獨特美學持續影響無數電影人，真實又虐心的故事也始終是廣大影迷心中百看不厭的愛情神作，而梁朝偉和張國榮2位傳奇影星毫無保留的真情演出以及零死角的逆天顏值，更讓黎耀輝與何寶榮成為影史最知名的同志銀幕情侶之一。

王家衛過去在訪談中曾形容，張國榮自帶光芒，一走出來就非常亮眼，梁朝偉的演技則內斂，會先讓著對方。而導演精準的眼光，讓2人一冷一熱的反差演起來火花十足、特別般配，也使深愛對方又彼此折磨的關係更加深刻揪心。對於鏡頭下這對不知虐哭多少觀眾的戀人，王家衛則形容：「這2個男人的感情就像一架飛機和一座飛機場，張國榮是飛機，他總是降落又起飛，結果有一天他卻發現機場關閉了，沒有地方可以讓他再起飛，而梁朝偉就是那座機場。」短短幾句話就點出兩人愛而不得的心碎戀情，相當耐人尋味。

該片於1997年上映，在當時能找到2位家喻戶曉的大明星飾演同志愛侶絕非一般，也是王家衛導演首次拍攝這樣的題材，對導演而言，雖然拍的是2個男人之間的感情，但這個故事可以發生在任何人身上，無論男女，超越了性別，對他來說這就是一個愛情故事，還原到最純粹的2個人的感情上。也因為電影在情感描繪上真實回歸到愛的本質，至今觸動無數觀眾。該片時隔25年，將在本月25日上映4K修復版。

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