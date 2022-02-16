丟丟妹首次揭露隱藏工廠中的密室。（東森提供）

「主持天后」小S徐熙娣主持的《小姐不熙娣》，日前首播便收視告捷，造成不少話題。其獨家網路版節目《小姐不藏私》也將於今（16日）晚首播，首集節目中派翠克帶著不藏私小隊的許藍方、嘟嘟，3人化身一日助理，直擊丟丟妹的海鮮工廠。派翠克還戴上假髮化身丟丟猴，與丟丟妹搭檔姐妹花搞笑叫賣。丟丟妹更自爆她們公司辦公室戀情超多，讓她後來招募新員工都會怕，「我們公司至少有2、30對情侶，所以我現在找人都要『精挑細選』，離過婚的、有小孩的最好，不然每來一個新人就配對成功。」

節目更首次揭露隱藏在她工廠中，從未對外曝光過的密室，原來在丟丟妹的辦公室裡有間隱藏房間，有超大雙人床跟浴室，隨時都能在公司裡休息過夜。性學博士許藍方還現場開起性愛教室，與丟丟妹示範各種「姿勢」。眾人測試起床墊軟硬度，丟丟妹在許藍方各種「教學」後，直呼原來她過去都姿勢錯誤，難怪都沒有第2胎。派翠克還被許藍方靈魂提問：「你沒有做過嗎？」讓他招架不住直呼害羞。

3人跟著丟丟妹直播，看她一秒進入狀況嘶吼賣貨，讓在一旁的他們目瞪口呆。派翠克恍惚說：「我真的經歷了神奇的一天欸，這跟我們主持節目完全不一樣，直播賣貨反應力、控場能力都要超快超強。」嘟嘟也感嘆：「她真的是用生命在直播，而且她賣貨的時候真的超帥，我忍不住一直用迷妹般的眼神看她。」許藍方則是直播全程都超投入下單，還一臉真摯的說：「我今天過來計程車很貴，還沒買到很不划算欸。」搞笑反應連丟丟妹都被她逗得笑倒在地，吐槽許藍方根本忘記是來工作的。

EBC噪咖網路節目《小姐不藏私》16日起，每周三晚9點於《小姐不熙娣》FB、YouTube平台首播上架。