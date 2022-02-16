性感女星熊熊（卓毓彤）以「國光女神」形象爆紅，也在一些綜藝節目中有亮眼表現，火辣外型和率真直爽的個性讓她圈粉無數，儘管曾因不雅影片外流飽受爭議，但她坦然面對又不畏異樣眼光讓眾人佩服；最近熊熊跟風回顧5年前舊照，PO出同框2女神好友邱慧雯、王晴，3人逆天美腿十分養眼，熊熊穿了開高衩深V洋裝，一抬腿還露出小褲。

熊熊挺過不雅影片外流風波，繼續活躍於主持和戲劇方面，甚至還有開設音樂教室，近來則是積極經營YouTube個人頻道，及時常更新社群和網友互動，讓她人氣越來越旺；最近IG流行分享5年前、10年前或更久前照片，熊熊也跟風曬出一系列美照，完美身材一如既往。

熊熊5年前身材辣炸，穿深V洋裝同框2女神好友。(圖/ 摘自熊熊卓毓彤IG)

其中一張舊照中，熊熊和2女神好友邱慧雯、王晴出遊，從背景看起來是在東南亞國家，所以3人穿得相當清涼養眼，她回憶說「5年前那時候只有42.43公斤吧，懷念一起出去玩當辣妹的日子」；3人肩並肩同框，一排白皙逆天美腿，讓人目光都捨不得移開，身材太犯規。

而熊熊穿了一件深V性感洋裝，露出胸前傲人事業線，裙擺更開高衩開到腰，一抬腿白色小褲若隱若現，意外洩裙下春光，讓一票網友看了口水直流，激動表示，「5年前後都那麼辣」、「女神旁邊還是女神，這句話是真的啊」、「身材太好了」、「希望熊熊繼續當辣妹」。