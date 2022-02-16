中國大陸9日宣布暫停接受立陶宛牛肉進口申報，外交部表示，立陶宛已透過駐館提出各類農產品輸出台灣的申請程序。中天新聞針對「繼蘭姆酒之後，立陶宛被大陸封殺的牛肉現在正在申請要賣到台灣，你會去捧場嗎？」進行街訪，有年輕人不禁對此直言，「為什麼要當垃圾桶？」

中天新聞《盧秀芳辣晚報》16日派出記者辮子妹針對「繼蘭姆酒之後，立陶宛被大陸封殺的牛肉現在正在申請要賣到台灣，你會去捧場嗎？」進行街訪，一位正妹表示，「為什麼要當垃圾桶？」同行友人也表示，「又要當盤子」。一位男生也直言，「有點像垃圾桶的感覺」。

也有年輕人認為，「我可以幫你，可是你也不能永遠不要的東西、賣不掉的東西，全部都丟給我們台灣來幫助你這樣」「像是美國銷售不出去的武器，他們也可能在某些政策上，決定往台灣出口，某個邏輯上是一樣的」「台灣自己有東西，幹嘛跟別人進口」。

一位婦人則表示，「好像是感覺是撿那種、接受人家不好的，比較不好吧」。不過，一名男子卻持不同的看法，「酒配牛肉好像還不錯，以立陶宛這麼小的國家，在外交立場上，可以為台灣這樣挺身而出，有一些互惠的方式，也是不錯的」。

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