HBL高中籃球甲級聯賽去年冠、亞軍泰山高中、南山高中16日在110學年賽事8強準決賽單循環賽於新莊體育館碰頭，在高三中鋒吳志鍇13分、10籃板、4阻攻、4抄截，以及得分主力宋昕澔26分、9籃板、6抄截協助下，82比66擊退泰山高中，本季至今12連勝、尚未嘗敗績。

這是南山本季繼12強複賽後再度取勝泰山，教練許時清和球員吳志鍇都表示並不會想報去年聯賽冠軍賽飲恨之仇，主要還是專注在比賽本身，許時清也提到，對泰山這場一樣有遇到亂流的時候，但就讓場上球員去溝通、想辦法走出困難，8強賽前4場打完後，有一天休兵日，後面還有3場比賽，又是一個新的開始，鼓勵球員繼續拚搏。

許時清肯定吳志鍇近兩場的機動性較佳，不會像之前比賽被卡住後就不動，面對身材比球隊矮一點的泰山，他也送出平HBL生涯單場最高的4次阻攻，有如將籃球將排球打，賽後他笑說：「對手沒有靠很近，我就抓時機點用力搧火鍋。對於得分、籃板或阻攻我覺得都依樣，沒有特別強調哪個，但得分我們還有昕澔在，我可以多幫忙做點苦工，球隊需要我做什麼就全力去做。」