近日LINE流傳4張私密照片，影射女主角是民進黨立委高嘉瑜，高嘉瑜15日向刑事局報案後，今主動對外公布此事。警方低調表示，已對散布源頭展開追查，提醒民眾小心遭偷拍性私密影像，情侶夫妻或與網友之間，也切勿以交往紀念、討好等理由拍攝性私密影像，其他民眾切勿轉傳他人性私密影像，避免觸法。

刑事局去年偵破網紅「小玉」，透過AI Deepfake深偽技術，將色情影片女主角臉部替換為藝人或網紅、民代的臉部，製作色情影片對外販售得利；高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴、拍攝性私密影像案，也引發各界重視，警方表示，數位網路性別暴力嚴重侵害當事人性隱私權及個人名譽，畫面一旦遭上傳散布於網際網路或虛擬空間，更可能造成被害人永久心理傷害。

警方指出，誘拐未成年人拍攝、製造或散布、播送、販賣性私密影像，違反兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法等相關法規。至於未經同意拍攝成年人裸露影像，恐構成刑法妨害秘密罪要件：「無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位」；若是涉及轉傳或散布他人性私密影像，將同時觸犯刑法散布猥褻物品罪；另因散布當事人或偽冒他人之性私密影像攸關被害者私領域範疇，足造成其名譽受損，亦可構成刑法誹謗罪。

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。