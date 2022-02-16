realme在16日下午以線上方式全球發表高階數字系列realme 9 Pro系列，兩款機種都主打夜拍，與最近兩年各手機品牌的主旋律相同，其中9 Pro+主相機鏡頭採用索尼為同集團OPPO客製的感光元件IMX766，不過在其他規格都有差異下，價格僅有採用同款感光元件reno7 Pro的72折、為15990元。

以往realme在台灣導入新機的速度都與總部有不算短的時間差，不過realme在16日下午才全球線上發表realme 9 Pro與Pro+，海外市場上市時間自2月21日起，realme台灣便宣布兩款產品都會2月18～28日間開放線上通路預購，實體電信門市上市則在3月1日，中華電信、台灣大、遠傳電信、亞太電信通路都有售。

realme表示，realme 9 Pro+主相機三鏡頭搭載全新ProLight超感光技術，由索尼感光元件IMX766、OIS光學防手震和AI智慧降噪3.0所組成，IMX766主鏡頭的超大感光元件使進光亮大幅提升，成像更清晰、明亮，OIS 光學防手震和AI智慧降噪 3.0 則有感改善夜晚拍攝模糊、噪點多的困擾，9 Pro+內建聯發科天璣920 5G，還可透過螢幕指紋感應系統長按監測心跳，內建6.4吋AMOLED螢幕、螢幕更新率為90Hz，電池則為4500瓦但支援60瓦快充，建議售價為15990元。

realme 9 Pro則搭載全台首發的高通驍龍695 5G，螢幕尺寸為6.6吋、螢幕更新率支援120Hz，主相機同樣是三鏡頭組合、也同樣主打夜拍，但是主相機的主鏡頭感測元件就不是索尼IMX766，而以6400萬畫素元件取代，另外兩個鏡頭分別為800萬超廣角鏡頭和 4公分微距鏡頭，則都與9 Pro+配備相同，電池則為5000毫安培、大於9 Pro+，可是快充為33瓦、不如9 Pro+，建議售價為11990元。