蔡逸帆自爆許多身為主播時碰上的突發狀況。（艾迪昇傳播提供）

馬國賢主持的播客節目《金馬講》邀同門師妹蔡逸帆分享過往當主播時期的心路歷程。節目開場，馬國賢以「資深主播」頭銜介紹師妹，反被她虧是資深藝人，而蔡逸帆也透露許多記者、主播行業的秘辛，過程不禁讓馬國賢讚她毅力驚人，熬過艱難的磨練。

蔡逸帆曾是空姐，轉往新聞業過程可說是無心插柳，她說結束空服員工作後，某天在新聞跑馬燈上看到電視台招募記者資訊，心中閃過可以嘗試念頭，於是沒有相關經驗的她就去報名，而面試情境令她永生難忘。

她當初面試時，恰好遇到李安來台參加金馬獎剛下飛機，於是面試官要求蔡逸帆直接在辦公室眾人面前測試現場連線播報，她笑說：「我就是很平鋪直敘的形容畫面上李安所有動作，播完就被罵說怎麼連這個都做不好，原本已經覺得沒希望，但在離開前，他們卻告訴我明天早上就來上班。」在驚慌且意外之下，蔡逸帆就展開她的新聞記者之路。

蔡逸帆坦言當時每天都被責罵的高壓環境生存，常躲在廁所偷哭，不過，她學習能力快，在歷經約1年半的記者資歷後，就被拔擢成為主播。而站在主播台上看似光鮮亮麗，但其中有許多不為人知的辛酸，蔡逸帆說：「很多人會覺得主播就是長得好看就好，或是覺得我是空降部隊，其實不然，我們都需要經歷許多磨練，包含培養記者素養、播報口條，臨場反應更是需要異於常人，甚至還必須要有觀眾緣才能在螢幕上留得更久。」

記者工作隨時都有可能會有突發事件需處理，蔡逸帆就談到當時半夜常接到曾在台灣演藝圈紅及一時的「阿美姐」許純美的電話，蔡逸帆更模仿許純美的語氣還原當時對話說道：「她會說，阿帆我被打了，在急診室，快來喔，後來她甚至說我的手機鈴聲太好聽，所以她會一直想打過來聽，實在讓我好氣又好笑，但記者就是這樣需要時時戒備，有突發事件就必須放下私事前往採訪的辛苦職業。」

卸下主播身分成為藝人後，蔡逸帆坦言最開心的莫過於能夠更自由的運用時間，現在的她重心則是會擺在家庭身上，希望能在女兒成長階段花更多時間陪伴，馬國賢也認證蔡逸帆是非常愛家的一位好媽媽，並讚許蔡逸帆不斷挑戰多元領域的勇氣。