新北第九選區爭議 民進黨：無因人設事 。本報資料照

民進黨今召開選對會協調工作小組，對於新北第九選區議員提名2席，其中一席為婦女保障名額爭議，強調沒有所指控因人設事，由於尚未公告與登記，所以工作小組沒有針對個別參選人進行討論。

民進黨指出，現階段僅就各縣市黨部所呈報各議員選區提名名額先行審視，並依各選區選舉情勢與地方黨部所提報建議或核備之提名名額合理性進行討論。

對於新北第九選區議員提名遭正國會新人張銘祐批評初選不公，變相保送唯一女性參選人一事。

民進黨組織部表示，民進黨提名流程，是由下而上，由新北市黨部執委會無異議通過建議議員提名額後呈報中央黨部。

組織部指出，協調小組僅就各選區提名名額與黨提名策略及選區情勢進行審視，提名名額後續還須經中執會通過才算定案。由於尚未公告與登記，所以工作小組沒有針對個別參選人進行討論。

民進黨表示，婦女保障名額，是民進黨進步價值的主張，無論全國直轄市各選區或新北市。本次新北市黨部呈報提名名額，除了新泰五林議員選區因人口數分成兩議員選區外，其餘選區與2010、2014、2018提名名額相同，包含提女性保障的部分均一致性，沒有特殊性改變，更沒有張銘祐同志所指控因人設事，這部分一併敘明以正視聽。