年底台北市長選戰，藍綠白三大陣營都期盼能推出最強人選來角逐市長大位。而據媒體所做最新網路民調顯示，國民黨可能候選人蔣萬安獲得34.62%支持度，無黨籍的台北市副市長黃珊珊則獲得22.65%支持度，衛福部長陳時中則獲得18.38%支持度，前台中市長林佳龍緊追其後，獲得11.75%支持度。

媒體《Nownews今日新聞網》15日以「如果明天就是台北市長選舉之日，以目前浮上檯面的人選，您會投給誰？」為題，發起網路投票民調，投票時間為2月15日至18日，截至16日晚間9時止。呈現結果顯示，蔣萬安獲得34.62%支持度，無黨籍的台北市副市長黃珊珊則獲得22.65%支持度，衛福部長陳時中則獲得18.38%支持度，前台中市長林佳龍緊追其後，獲得11.75%支持度。

民調也詢問，「相較於國民黨，民進黨對於台北市長候選人布局目前尚未明朗化，您會屬意民進黨派哪一位人選參選呢？」結果顯示，陳時中為19.66%、林佳龍為16.03%、前文化部長鄭麗君為16.03%，前副總統陳建仁為8.97%，都不支持則高達39.32%。

值得注意的是，身為在野黨的國民黨與民眾黨，近日常傳出「藍白合」的聲浪，部分藍營大咖都跳出來高喊合作，不過基層雜音也很多，民調也就此詢問網友「請問您看好藍白合作嗎？」有高達58.76%的人傾向「不看好，最後一定搞分裂」、另有22.86%的人認為「看好，一起合作才能贏」，亦有18.38%的人表示「沒意見/不知道」。