新華社報導，大陸國家主席習近平今天（16日）下午與法國總統馬克宏通電話。

馬克宏向習近平和中國人民致以虎年新春問候，祝賀北京冬奧開幕式精彩成功，表示中方在當前形勢下如期舉辦北京冬奧會非常不易，法方始終支持並將繼續全力支持北京冬奧會、冬殘奧會取得成功。

習近平向馬克宏和法國人民致以新春祝福，指出北京冬奧會如期順利舉辦，說明國際社會心向和平、團結、進步。祝賀法國運動員取得佳績。

習近平強調，2021年我們兩次通話，兩次共同出席中法德領導人視訊峰會，積極推動雙邊關係發展。我們的努力取得豐富成果。去年雙邊貿易額超過800億美元，中方自法國進口農產品總額同比增長40％，首屆人工智能研討會和農業科技合作研討會先後舉行，首份聯合實驗室項目徵集指南如期發佈，這些都具有開創意義。新的一年，中法雙方應該延續積極、健康、向上的主基調，本著相互尊重、平等相待原則，加強各層級對話交流，增進瞭解和互信，推動中法合作取得新成果。

習近平指出，今年法國接任歐盟輪值主席國以來，為增進歐盟團結、加強歐洲戰略自主做了不少事情。我多次強調，中歐應該秉持正確相互認知，堅持相互尊重、對話合作、互利共贏。中歐雙方應該共同努力，凝聚最大公約數，推動中歐關係得到新發展。中方願同法方一道，推動中歐領導人會晤成功舉行，共同辦好新一輪戰略、經貿、綠色、數字、人文高層對話，推進中歐投資協定批准生效進程，切實惠及雙方人民。

馬克宏表示，當前國際形勢充滿緊張動蕩，在此背景下，法方更加希望同中方深化全面戰略夥伴關係。法方對近年來法中兩國在技術、農業、航空、核能等領域合作取得重大成果表示滿意，願同中方探討克服疫情影響，加強人員交往，增進友誼互信，深化互利合作。作為今年上半年歐盟輪值主席國，法方將全力推進歐盟同中國之間的積極議程，同中方共同努力，推動歐中領導人會晤取得成功，推動歐中關係向前發展。希望歐中投資協定批准生效取得進展。

兩國領袖就下階段雙邊合作達成多項重要共識：

一、推動農業科技和地方優勢農業產業合作盡早落地。中方歡迎法國更多符合中方要求的農食產品企業在華註冊。

二、深化中法「綠色製造合作夥伴」倡議，為對方企業在本國發展提供公平、公正、非歧視的營商環境。

三、支持更多法國銀行和金融基礎設施接入人民幣跨境支付系統。中方將根據有關程序和標準，積極審批法資銀行有關金融資格申請。

四、支持兩國航空企業以多種形式深化合作，推進飛機相互適航認證。

五、加快落實第三方市場合作第四批示範項目清單。

六、盡早舉行中法戰略對話空間分組會議、網絡分組會議，開展極地、海洋對話，加強兩軍各層級對話交流。

馬克宏還介紹了對當前烏克蘭局勢的看法。習近平強調，有關各方應該堅持政治解決的大方向，充分利用包括諾曼第模式在內的多邊平台，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。

雙方還就共同關心的其他問題交換了意見。