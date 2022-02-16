北約秘書長延斯．史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，儘管有俄軍逐步撤離的說法，但就他所看到資料，俄羅斯仍在與烏克蘭接壤的邊境地區持續增加兵力。

合眾國際社(UPI)報導，史托騰伯格在布魯塞爾舉行的北約國防部長會議上，說到烏克蘭局勢時表示，莫斯科尚未顯示出撤退的跡象，「事實上，似乎是正在增加力量。」

俄羅斯國防部周二表示，一些在該地區參加演習的部隊，因演習完畢已經陸續開始返回原駐基地，各方報導也認為危機在解除中。

但史托騰伯格則說：「到目前為止，我們還沒有看到當地有任何情勢和緩的跡象。」

「相反的，俄羅斯似乎繼續加強邊界地區的軍事部局，我們正在密切關注俄羅斯在烏克蘭及其周邊地區的所作所為。」

他進一步解釋，儘管存在明顯的矛盾，但北約會繼續與俄羅斯和歐洲之間的對話，避免可能的入侵，「相信普丁總統真誠地希望找到解決危機的外交辦法」。

就北約與俄羅斯的各自說法，似乎都認為對方擺出進攻的態度，莫斯科對於烏克蘭積極試圖加入北約的願望，認為已觸及安全底線。普丁多次表示，西方沒有認真對待俄羅斯的安全擔憂。