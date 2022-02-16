電信設備大廠愛立信（Ericsson）公布內部調查結果發現，過去幾年為了規避伊拉克海關，該公司使用替代運輸路線所支付的款項，可能流向了伊斯蘭國。據悉當時包括伊斯蘭國等軍事組織控制部分運輸路線。不過它無法確定最終收款者身分，以及員工是涉及資助恐怖組織。受到這項消息影響，愛立信股價周三重挫9％。