愛立信坦承可能支付資金給伊斯蘭國 股價應聲重挫 21:342022/02/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電信設備大廠愛立信（Ericsson）公布內部調查結果發現，過去幾年為了規避伊拉克海關，該公司使用替代運輸路線所支付的款項，可能流向了伊斯蘭國。據悉當時包括伊斯蘭國等軍事組織控制部分運輸路線。不過它無法確定最終收款者身分，以及員工是涉及資助恐怖組織。受到這項消息影響，愛立信股價周三重挫9％。 蕭茲將訪烏俄斡旋、拜登與烏總統熱線 歐亞股重挫 大陸開國門有望 目標2023起恢復國際航班 #愛立信 #伊斯蘭國 #運輸 #路線 #重挫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏危機 半導體族群淪殺盤重災區 04:102022/02/15 證券．權證 在美停機坪延誤逾時 美運輸部：中國國航同意支付罰款 09:412022/02/11 兩岸 新北規畫智慧運輸中心 出門更順暢 04:102022/02/10 地方新聞 新北8經典單車路線開放報名 三貂嶺驛站秘境也納入 15:292022/02/09 生活 美加跨境大橋被堵 兩國憂供應鏈中斷 22:122022/02/10 財經 台南三井outlet今試營運 周邊疏導管制 進場指引一次看 09:462022/02/16 生活 霞雲國小探索大豹社遷徙軌跡 學童童趣畫出路線圖 15:142022/02/16 寶島 不足50名跨境司機運菜供港 約400名駕駛被大陸要求隔離21天 12:142022/02/14 兩岸 市場憂聯準會激進升息 美股重挫 道瓊下跌526點 06:032022/02/11 財經 美加跨境大橋遭堵 供應鏈惡化 04:102022/02/11 全球財經 新北平溪天燈節周末升空 交管及停車資訊看這裡 17:012022/02/10 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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