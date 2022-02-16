費城七六人新加盟的哈登（James Harden）正在養傷復健，他將因此錯過明星賽。火箭隊老前輩麥葛雷迪（Tracy McGrady）懷疑哈登是否真的受傷，他在TNT節目上說：「我們都知道在籃網之前，七六人是他的首選，所以他在籃網陷入困境就想跑了，他停機了，他沒受傷，他自己不打了，你們都認為他受傷了？」

哈登因為左大腿後肌緊繃，自從2月3日對戰國王隊之後就沒再上場，在籃網最慘的11連敗時，哈登只打了其中4場。交易大限在2月10日，麥葛雷迪不相信哈登受傷，他認為哈登是扮傷來要求籃網把他交易。

一旁的韋德（Dwyane Wade）附和說：「你們看到他的後撤步嗎？」哈登在加盟七六人之後與隊友練球，還使用他的後撤步投籃絕招。麥葛雷迪說：「沒錯，正是如此，你不可能用後撤步來復健大腿。」

哈登在記者會說，他想與有求勝心的隊友一起打球，也就是他的七六人隊友們。麥葛雷迪看了就說：「這是在影射什麼嗎？有人在籃網不想贏球的？我聽起來好像是這樣。」這個在講的似乎是籃網厄文（Kyrie Irving），在球隊最慘的時候他仍拒絕打疫苗回到主場比賽。

話雖如此，哈登本季在籃網出賽44場是「3巨頭」之中最多的，平均上場37分鐘也是最操的。籃網杜蘭特（Kevin Durant）本季上場1313分鐘，厄文507分鐘，哈登1627分鐘。