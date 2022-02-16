簡直偶像劇劇情！一名女網友分享，日前喝醉後不小心與暗戀一年的男生發生一夜情；她2天後向對方詢問當晚的事，男方竟突然坦承自己喜歡她，最後兩人還成為男女朋友。文章曝光後，不少網友驚呼故事轉折，紛紛留言恭喜原PO脫單。

女網友在論壇《Dcard》感情板發文，稱13日晚上心情不好而去酒吧喝酒，在喝到爛醉之際，她衝動打給暗戀一年的男性友人請對方接她回家，而對方真的出現送她回租屋處，最後還不小心發生一夜情。

原PO說，隔日起床後，她還在宿醉中，男性友人尷尬穿上衣服後離開，還買了早餐掛在門把上，過後整整2天都沒收到對方的聯絡，讓她不曉得該怎麼處理這段關係。

原PO分享，15日時她鼓起勇氣聯絡對方，想詢問對方在那晚的性行為中有沒有戴保險套，結果男方卻自吐，自己是在清醒的狀態下選擇與她發生關係，甚至坦白喜歡她，讓她大吃一驚。而後兩人便確認彼此的心意，發展成男女朋友，原PO也表示，「她很確定男友不是因為一夜情的愧疚才答應在一起，謝謝大家的關心」。

文章曝光後，不少網友留言直呼，「恭喜你們！」、「恭喜！我就覺得送早餐一定有戲！」、「被閃爆了啦 吼」、「這是個好結局，恭喜你們」、「好莫名的在一起法」。