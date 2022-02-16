台中市議會質詢中，曾要求局處首長用「SWOT」分析做答詢的市議員冉齡軒，不僅黨性忠貞，問政更是理性，屬於難得一見學院派的市議員，卻因被檢舉涉嫌詐領助理費，引起中市政壇軒然大波；她隸屬山城的鄉親希望檢調能勿枉勿縱，不要冤枉一位熱愛鄉土、高度服務熱忱的好民代。

冉齡軒是台中市山城第14選區，屬於東勢、新社、石岡等區選出的市議員，日前網路媒體民調議員好感度，冉齡軒在該選區贏過民進黨市議員蔡成圭勇奪第一，讓她非常開心於在社群網站分享喜悅，獲得山城鄉親的讚許「實至名歸」。

國民黨籍的冉齡軒，不僅親和力強，在地服務更贏得有口碑，卻被檢舉涉及助理費詐領案，讓鄉親都感到十分意外；鄰里長輩說，冉齡軒夫家的經濟狀況不錯，不致於會貪些微的助理費，司法應該要調查清楚，讓清者自清，絕非有任何風吹草動就大動作的搜索，以免屆時無罪獲釋，但傷害既已造成。

面對年底選戰逼近，各政黨都全力備戰，尤其國民黨即將辦理年底議員黨內初選，對志在為民服務、為鄉親喉舌的冉齡軒而言，無論是否有無具體事證，對她都是一大衝擊，亦在東勢山城地區的藍營市議員選戰，投下新的變數。