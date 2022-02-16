西班牙名導阿莫多瓦與潘妮洛普克魯茲（小潘潘）7度合作的最新長片《平行母親》，強勢入圍奧斯卡最佳女主角與最佳配樂2項大獎，其實阿莫多瓦早在20年前就開始醞釀該片的故事腳本，甚至當時他就鎖定潘妮洛普，只是角色從年輕母親轉換為熟齡單親媽咪，而內心戲也有許多不同的層面，相當具有挑戰性，潘妮洛普在阿莫多瓦的助攻下讓她繼《玩美女人》勇奪坎城影后後，順利再以本片拿下威尼斯影后，距離集滿三大影展影后大滿貫只差一步之遙。

小潘潘曾數度提名奧斯卡最佳女主角與女配角獎，從2006年的《玩美女人》拿下坎城影后、2009年《情遇巴賽隆納》再摘奧斯卡最佳女配角獎，《平行母親》為她奪得威尼斯影后後，又入圍奧斯卡最佳女主角，也讓《平行母親》聲勢行情如虎添翼。雖然早已身經百戰，但是從2020年初拿到劇本之後，小潘潘就展開了長達4個月的劇本排練，由於片中一個隱匿在她心中的秘密，使得內心早已瀕臨沸騰邊緣的情緒必須維持冷靜的外表，戲外與明星老公哈維爾巴登育有2個小孩的小潘潘說：「身為1個母親我完全可以感受對於孩子的愛和恐懼，真的會把人逼瘋！」而片中飾演1名專業攝影師需要把照顧孩子的工作交給保母，但是現實生活中的小潘潘說：「我希望照顧小孩的事情自己盡量不假手他人。」近年來幾乎盡量都在西班牙演戲，尤其是疫情期間她更捨不得離開孩子。

潘妮洛普和阿莫多瓦多年亦父亦友亦師的情感，從她提起自己在演出《平行母親》的1個小故事中即可窺見：「有天我要進劇組排戲，但是剛好前1天跟朋友有些不愉快，我其實不想要把低落的心情表現出來，想要一如往常的演出，沒想到阿莫多瓦光是看到我的眼神就知道不對勁，後來我只好抱著他痛哭一場。」也因為這樣的默契，潘妮洛普才能在片中表現出她充滿戲劇張力的演出，交出漂亮成績單。《平行母親》將於3月4日在台上映。