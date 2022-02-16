由德商達德能源開發，台灣離岸風電第二階段開發入選的桃園麗威風場，去年因踢到飛安鐵板，遭到經濟部解約，現在遞補者預計月底可出爐。本土風電商力麗今宣布與達德合作，要以彰化海峽風場爭取麗威空缺備取，期望可以獲得審查會認可。

對此經濟部能源局表示，名單還不能公布，但確實候補者正在補資料，等審查完畢就會公布，趕簽行政契約。

麗威因有飛安疑慮出局後，預計遺留有300MW容量需要遞補，經濟部能源局去年就啟動備取作業，但因第一候補者有法規不合問題，因此拖延遲遲未決定，不過目前正在對第二順位候補開發商審查。

力麗的離岸風場位於彰化外海，總裝置容量約為600MW。今宣布新成立海峽風電公司，已由董事長郭淑珍邀請開發經驗20年的達德(WPD)合作，規劃四席董事中，力麗集團列三席，WPD 占一席。

力麗集團表示，新公司將與達德爭取今年8月的離岸風電政策第三階段區塊開發招商，但同時也不放棄任何提前獲配容量的機會，目前正參與政府第二階段麗威風場容量的備取作業。該作業正進行最後審查階段。為達成國家能源政策於2025 年完工併網的既定目標，力麗期待可以盡快獲得審查會認可。

力麗強調自己本土開發商身分，希望成為繼台電、中鋼和上緯後，又一大型本土開發商成功參與離岸風場開發案例，達到技術人才等產業資源真正根留台灣目標。

力麗集團的綠能事業群係由天方能源主導，以台灣綠色電力、力能能源科技及海峽風電公司開發綠能事業，包括太陽能光電、風力發電及地熱發電等。