前總統陳水扁昨（15）日表示，「2024總統應該不會有法律人，會否有醫師出身的就不得而知了」。由於台北市長柯文哲及副總統賴清德都是醫師背景，陳水扁這篇預言，外界解讀「賴清德」有可能是代表民進黨角逐大位的人選。民進黨台北市議員王世堅在政論節目上直言，「好的醫師」社會才會接受！

陳水扁昨天在臉書「陳水扁新勇哥物語」表示，百年來台北市長紀錄片製作團隊一行10人來訪問他，團隊問到台北市長到總統之路。他說，從老李（前總統李登輝）、自己到小馬哥（前總統馬英九）都是市長出身，但接下來就被小英打破了。但對於從自己、馬英九到蔡英文都是法律人， 陳水扁認為，「2024總統應該不會有法律人，但會否有醫師出身就不得而知了」。

對此話題，王世堅今（16）日在《新聞大白話》認為，照這個情況即有可能是醫師；主持人問是否為柯文哲對上賴清德？王世堅急忙說是「好的醫師！」「好的醫師社會才會接受！」