因應疫情及科技而轉變的生活型態，不管工作、學習、娛樂，甚至日常生活都離不開行動裝置，但隨著遠距離的防疫生活開始，不少消費者都希望添加大一點的螢幕作輔助使用，LG就推出了全新的「StanbyME閨蜜機」，為無線可移式27吋IPS觸控螢幕，能多角度調整高度、幅度及旋轉，更內建可充式電池、人氣影音串流APP、支援手機雙系統投放等功能，讓其成為在家中最「貼心」的螢幕。

LG StanbyME閨蜜機一台即可連接手機、平板、電視，在無線狀態下可連續使用三小時，更內建人氣影音串流APP，打造最貼心的觀看體驗。（LG提供）

LG全新的「StanbyME閨蜜機」具備了27吋高規格的IPS螢幕，支援HDR10 Pro 高動態對比以及第四代α7 AI影音處理晶片，搭載LG獨家AI音質技術混合兩聲道的聲音，帶來更佳的環繞音效體驗，內建了YouTube、Netflix 、Disney+、U+ Idol Live或Amazon Prime等串流APP，可以觸控螢幕或遙控器操作，更能調整至適合的高度、角度，方便在沙發、廚房、甚至居家運動時觀看，猶如更大的免持平板，單次充電即達3小時續航力，無線設計更方便拿起在家移動。

LG StanbyME 閨蜜機，定價3萬900元，3月14日前結帳輸入優惠序號現折1314元。（LG提供）

LG StanbyME閨蜜機於年前與募資平台「嘖嘖」獨家合作啟動預購，首波早鳥預購超過1000台、突破2000萬元銷售額，即日起再在LG官方線上商城展開第二波獨家限量100台預購，預購抽Apple Home pod Mini。3月14日前結帳輸入優惠序號「LG1314」即現折1314元，加入LG線上商城會員，再享全館2%優惠和1000元購物金。