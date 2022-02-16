天王劉德華在演藝圈中是出了名的重情重義，人品口碑好得無可挑剔，不論是有形或是無形的幫助，他都樂於對圈內外的朋友伸出援手。在演藝圈中，有不少曾經受他幫助的藝人，有的是資金上的協助，有的則是被他實質提攜，如鄭則仕、張衛健都是有名的例子；但有個曾和劉德華合拍電影而走紅的香港藝人，卻曾讓劉德華氣到跟他翻臉從此決裂，這人就是搬遷來台以大砲嘴著稱的「杜汶澤」，究竟兩人之間有何過節？

劉德華曾在節目上受訪時說道，自己是「婦人之仁」，往往「來者不拒」，不忍心拒絕別人的求援；但其中有緣故，原因就是他自己當年在演藝圈打滾時曾遇到過困難，也是在別人的幫助下才走出困境的，所以現在很能理解他們的心情。曾經受劉德華幫助走過難關的，後來都相繼在演藝圈中走出屬於自己的一片天，也都對劉德華感激在心。像是港星鄭則仕曾以電影《肥貓流浪記》走紅，但投資電影後卻賠了個血本無歸，還欠下巨額債款；鄭則仕向很多昔日的好友求助，結果都被拒絕，只有劉德華肯借錢給他，還讓來他做自己電影的監製，鄭則仕才渡過難關。

鄭則仕曾將電影《肥貓流浪記》中「肥貓」一角演到眾多觀眾都流淚不已。（圖／中時資料照）

另外張衛健曾演活《鹿鼎記》的「韋小寶」名利雙收，當時他拿出全部積蓄投資房地產，未料竟遇上了1997年的亞洲金融風暴，血本無歸面臨破產邊緣，這時和他並不熟的劉德華卻願意伸出援手，立刻開了一張支票給他，還說了句：「學到的就要教人，賺到的就要給人」。

張衛健日前在節目上透露劉德華是他拍古裝戲的恩人。（圖／微博@張衛健）

劉德華一生幫助過那麼多人，但卻有一個人讓劉德華忍不住翻臉，他就是《無間道》裡演「傻強」的杜汶澤。杜汶澤在拍《無間道》前沒什麼名氣，演藝收入也稱不上穩定，劉德華曾經把自己的豪宅借給杜汶澤住，還在杜汶澤結婚的時候情義相挺去當伴郎。但根據陸媒報導，杜汶澤當年想請劉德華投資電影《伊莎貝拉》續集不成，因此翻臉，劉德華更在一氣之下，收回借杜汶澤住的豪宅，兩人從此再不往來。

劉德華一生助人無數。（圖／中時資料照）

不過對於這個傳聞，杜汶澤去(2021)年6月也親上臉書自爆和劉德華的過往，並指出當時是「用3萬港幣租用劉德華的房子」；至於投資電影的事情？杜汶澤回擊：「我有叫過他投資我嗎？那時我老闆是林建岳，這姓劉的比他更有錢嗎？」杜汶澤親自揭露與劉德華勢不兩立的真正原因：「我可以跟你說，我一直沒有跟姓劉的反目，直至他近年支持香港政府建造萬億人工島，跟香港人對著幹，我才和這個人勢不兩立。」