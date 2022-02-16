1972年8月2日，位江子翠華江橋旁的大同水上樂園開幕。（資料照／中時攝影組）

大同水上樂園開幕，內有可容納千人的海灘式潮波游泳池。（資料照／中時攝影組）

全台遊樂園共有25家，各具特色吸引遊客造訪，而台灣第一座主題樂園「大同水上樂園」，在民國60、70年可說風靡一時，開幕半年內收入就已回本，足見受民眾歡迎的程度，也帶動台灣各地遊樂園的興建熱潮。

大同水上樂園在民國61年8月開幕，座落在板橋江子翠東南側，面積達3.1公頃，是亞洲第一座機械式遊樂園，園內規劃為兩大部分，機械設施有首座360度旋轉的雲霄飛車、海盜船，泳池設施則有高空滑水道、漂漂河、人工波浪池，成功吸引許多民眾前來玩樂消暑。

大同水上樂園是昔日五、六年級生心目中的迪士尼，其中雲霄飛車最受歡迎。（資料照／中時攝影組）

當時大同水上樂園的育樂牌，樂園消失後，淡藍色育樂幣更顯珍貴。（資料照／中時攝影組）

樂園開幕三個月人潮絡繹不絕，當時入園門票為全票16元、半票12元，若想使用各項設施，還需另外花錢購買代幣，陳釗炳等投資人所投入的三千萬元資本，僅在半年內全部回收。

大同水上樂園後期，因同業競爭、都市規劃、設備老舊等問題，於1991年關閉，荒廢10多年後才被徵收，如今變成萬板大橋板橋端引道及板橋音樂公園，但當年的榮景盛況，仍是許多板橋人的難忘回憶。

超過廿年的大同水上樂園遊樂設施，以一億一千多萬元辦理拆遷補償。（資料照／中時攝影組）