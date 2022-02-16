眼睛是靈魂之窗，有病變時千萬別拖！醫師表示，有2種重要的眼睛疾病，包括「視網膜母細胞瘤」及「真假性斜視」，其實在家用手電筒就能檢查，若出現瞳孔異常最好盡快就醫，否則嚴重的話，恐怕要摘除整個眼球。

兒科專科醫師陳映庄在粉專指出，視網膜母細胞瘤好發於5歲以下的兒童，特色是瞳孔異常，用手電筒或拍照的閃光燈照到眼睛時，一般是小白點或紅色的反光，若出現混濁或不規則的白色反光就要小心，可能患有視網膜母細胞瘤。

陳映庄強調，這種疾病治療的方式很多元，而且越早發現治癒機率越高，甚至可達九成，但若延誤就醫，就得在腫瘤從視網膜移到腦部或經由血液移到全身之前，摘除整個眼球，所以一定要特別留意。

此外，真假性內斜視，俗稱「寶寶鬥雞眼」也是常見的門診問題，由於小孩的眼眶較寬，擋住中間眼白的部分比大人多，所以看起來就會有點鬥雞眼，但若眼睛對焦沒有問題，則稱為假性內斜視。

而真性內斜視是因為控制眼睛方向的肌肉不協調所致，會有一眼(慣用眼)對焦對得準，而另一隻眼卻沒對到。簡單的檢查方法就是把手電筒對著小孩的兩眼中間，請他們盯著看，觀察反光點是否都在瞳孔正中央即可，如果是真斜視必須盡早治療，延誤就醫會因為患側眼睛長時間無法正常對焦，導致眼睛弱視。