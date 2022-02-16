雖然實體的動漫展已經結束，但蝦皮購物今年獨家攜手動漫迷的年度大事「台北國際動漫節」，優惠活動就一直延續到明天（17日），消費滿299元即現折50元、滿599元現折100元，明天再特別加碼當日消費滿999元即享85折優惠，像懷舊經典庫洛魔法使馬克杯就享優惠價480元、超人氣動漫進擊的巨人連帽毯更下殺千元有找，轉生史萊姆彈蓋式無線藍芽耳機現省200元，另還有當紅動漫鬼滅之刃書包特價980元、經典不敗火影忍者疾風傳漩渦鳴人後背包現折200元，開學換背包正剛好。

蝦皮購物「國際線上動漫節」的鬼滅之刃後背包，優惠價980元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物同步也打造了迪士尼文具旗艦店開學季，25日前蝦皮商城迪士尼文具旗艦店推出滿額最高折300元的開學季活動，19日、24日再加碼整點瘋撒滿100元折50元、滿499元折200元的優惠券，而開學也不忘防疫，像迪士尼兩用護照疫苗卡套，以及優惠價299元的迪士尼成人平面口罩、百元有找的迪士尼霧面磨砂口罩繩就最適合孩童學生使用，活動期間不限金額下單就抽迪士尼帆布時尚2WAY包，消費滿699元再加碼只送不賣的獨家Tsum Tsum造型洞洞包。