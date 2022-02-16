為防堵大陸竊取、挖角我國關鍵技術或人才，行政院會明日擬修正國安法、兩岸人民關係條例，明定國家核心關鍵技術的經濟間諜罪，並針對大陸企業繞道第三地來台從事投資活動罰則。據悉，草案明訂違反者最高可處12年徒刑、併科1億元罰金，且未遂犯可開罰。

有鑒於國家安全概念應及於經濟發展與產業競爭力對國家發展的影響，需更周延保護我國高科技產業競爭力與國家經濟利益，行政院會明擬修法，加強防止大陸等境外勢力對國家核心關鍵技術營業秘密侵害，並加強相關業務人員赴中審查。

根據法務部先前預告的國安法修正草案，明訂任何人不得為外國、大陸地區 、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人，為侵害國家核心關鍵技術營業祕密之行為。違者處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬至1億元罰金。未遂犯也開罰。

行政院官員表示，本次修法有六大重點，包括國家核心關鍵技術的經濟間諜罪；為境外發展組織，及為境外侵害國家核心關鍵技術營業秘密的行為案件，其第一審分別由高等法院或智慧財產及商業法院管轄；違反國安法之犯罪案件得設立專業法庭或指定專人辦理。

同時，受政府一定程度委託、補助或出資從事國家核心關鍵技術者的赴中審查；草案也明確化大陸企業繞道來台從事業務活動提高罰則，以及違法大陸企業及中資來台人頭罰責。