2022年底九合一選戰進入倒數！國民黨主席朱立倫16日中常會強調，初選「青年加權創歷史新高」，讓年輕朋友可投入年底選戰；直轄市議員提名的名額應較現任議員有意辦理提名登記人數至少加1名。引起黨內「老幹」的強烈反彈，抨擊與基層民意背離；「新枝」籲黨主席要說到做到，要給年輕人從政機會。

台中市議會有65席市議員，國民黨本屆有32席，民進黨26席，民進黨年底決定提名35席；國民黨台中市黨部原預計提名現任32席外，再加上3到4席，預計提35至36席，但一切提名作業仍待黨中央正式敲定。

藍營現任市議員反彈抨擊說，N＋1現在是什麼狀況？本屆因有韓流旋風，當選席次才能極大化到32席，國民黨還有這種光景嗎？加上民眾黨將提名9席，時代力量提名6席，還有無黨籍等四面夾殺，國民黨是否能保住32席都是一大考驗，還想N＋1席，根本是以台北在看台中，不符合實際。

市黨部主委林敏霖認為，現任市議員對黨中央決策的反彈會很大，市黨部將蒐集區黨部、地方意見領袖、議員等人意見，再向中央反映，透過中央與地方的雙向溝通，讓基層民意可上達，讓尋求連任的議員可順利連任，於市議會議員過半才是贏的策略。

國民黨中常會今天通過直轄市議員候選人提名特別辦法，宣示要鼓勵年輕人參政。市議員楊正中服務處執行長楊大鋐17日將與15位青年代表，在台中市議會舉行「青年參政 台中出發」，要求黨主席朱立倫說到做到，要給年輕人機會！