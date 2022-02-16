中台灣豪宅一哥聯聚集團，旗下雙品牌－聯聚建設與理仁建設，自2022年起連續三年、每年推案量將挑戰500億元，2022年將一口氣推出「聯聚玉衡大廈」、「聯聚中維大廈」及「理仁奕舍」等三個預售新案，總銷上看560億元，這也是聯聚創立以來最大規模的推案量體。

聯聚建設總經理王于娟表示，聯聚在七期的庫存土地不少，子品牌－理仁建設也在台中西屯區、北區等區域積極覓地推案，因應未來連續三年每年推案量上看500億，營建人力將由目前的70人擴編到200人。

其中，位於七期市政北七路、緊鄰「聯聚瑞和大廈」的「聯聚玉衡大廈」預售豪宅案，基地面積廣達1850坪，規劃打造雙塔式、50層摩天豪宅大樓，將推出60坪標配型產品，總銷金額約250億元，預計下半年進場，未來可望躍居台中最高層的純住宅大樓，而房價也有機會挑戰三位數。

此外，繼「聯聚中雍大廈」頂級豪辦之後，位於七期市政北一路、目前為聯聚接待會館的2380坪大基地，即將變身為樓高45層、聯聚在七期的第二座頂級商辦「聯聚中維大廈」，總銷約250億元。聯聚表示，中部地區以中小企業居多，經過市場調查後，今年規劃推出80-120坪的辦公室產品，更符合目前的市場需求，預計下半年進場。

至於理仁建設繼於西屯區推出熱銷案「理仁柏舍」之後，台中第二個預售新案位於西屯區大墩20街與大恩街口的「理仁奕舍」住宅大樓，基地面積828坪，緊鄰捷運綠線新市政站旁，不僅交通便利且五期商圈成熟，距離七期新市政中心僅有一路之隔，理仁規劃45-50坪標配型產品，總戶數160戶，總銷約60億元，預計上半年進場。

聯聚建設目前七期雙豪宅案銷售中，包括總銷80億元的「聯聚方瑞大廈」，產品50-100坪，目前銷售率已達95％，每坪均價站上7字頭；以及甫完工落成的「聯聚瑞和大廈」，目前不僅是中台灣最高的住宅大廈，也是台中十大豪宅冠軍！

根據最新一期實價登錄，「聯聚瑞和大廈」40樓和41樓由同家族購買，總價高達5.855億元，41樓單價不計雨遮達88萬元，突破七期毛胚屋單價紀錄！

總銷高達120億元的「聯聚瑞和大廈」，產品規劃165坪、330坪，每坪成交單價在70-90萬元，每戶總價在1.5億至3億元之間，深受企業家族與企業二代的青睞，一口氣買下2層樓與3層樓的企業家族不少，目前整體銷售率逼近五成！該案在大器落成後，預計第二季以成屋正式對外銷售。

位於秋紅谷生態公園首排的「聯聚瑞和大廈」，面對近萬坪新市政特區中最開闊的公園景觀，大面窗引入通透光線和森林般綠意，融合新現代與新古典美學風格優點，外觀沈穩大器，外觀簡約俐落又別具特色與巧思。

王于娟表示，聯聚瑞和位處七期核心位置，規劃之初即設定打造「中台灣最高」的住宅大廈，共43層樓高172.8公尺，歷時7年打造。因摩天高樓有許多挑戰和限制，聯聚以建築高度表決心，在各項規格設立「聯聚天花板」，耐震係數達0.409g，高於法規要求42％，種種要求皆是七期標竿。

聯聚同時也是七期豪宅累積作品最多的品牌，為七期開創了許多紀錄。例如將新古典語彙帶入七期，並賦予「聯聚式」的人文美學風格，大廈內舉目所及是二、三百年歷史的文物藝術品，宮廷件油畫與名家墨寶，與收藏等級經典傢俱交互輝映，絢麗之中蘊藏深厚藝術底蘊。

聯聚每一個案的落成，都為七期豪宅寫下新標準。而2022年落成的「聯聚瑞和大廈」，首度公開亮相，讓人再次驚嘆聯聚對生活美學的詮釋。王于娟表示，「聯聚瑞和定位清晰，是聯聚對於生活哲學的實踐，代表的是一種不容妥協的理想。」

「聯聚瑞和大廈」不僅公設空間處處充滿藝術驚喜，就連梯廳、地下停車場等讓人忽略的空間，也擺設了藝術作品；聯聚瑞和更傳承品牌人文精神，要求友善社區鄰里，與城市共好。例如聯聚瑞和四周佈置了許多公共藝術及綠色活潑的行人廊道，更設置奉茶水柱，傳承東方人飲水思源的文化精神，讓市民及周遭住戶散步經過時，都能感受到台中住居的舒適與優雅。