Adobe宣布推出全新Adobe Experience Cloud工具，協助零售商優化在實體店面與線上的個人化購物體驗，不僅提供顧客無縫且多元的付款方式，並支援商家透過行動裝置與其客戶直接進行溝通，從而實現由瀏覽到購買的無縫體驗，而且也不忘進行線上下整合，借助Adobe Target以增強個人化功能，零售商可以整合線下和線上的互動，並在由Adobe Experience Platoform所支援的Adobe Real-Time CDP 即時客戶資料平台中以進行即時分析，大規模地為客戶創建和提供個人化購物體驗。

同時因著數位化的趨勢，消費者對付款的靈活性也有要求，全新發布的Adobe Commerce 支付服務就能讓零售商在同一個地方，安全地管理來自各個店鋪的付款和訂單資料，更能輕鬆部署消費者偏好的付款方式，如信用卡、金融卡、PayPal等以提供最佳的結帳體驗，而透過由Adobe Experience Platform提供支援的Adobe Journey Optimizer，更能讓零售商在應用程式中，透過發送通知或文字消息與消費者進行即時互動，更能做到如透過定位追蹤功能，零售商可藉由發送手機的提醒通知，告知消費者欲找尋的商品位於店面的哪條走道上，以節省消費者的時間，簡化繁瑣購物流程所以帶給消費者便利的購物體驗。