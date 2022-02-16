情侶之間沒有性生活，單純相愛、相處起來開心可以嗎？一名年輕男子陷入難題，他表示與女友交往6年，從沒「全壘打」過，女友向他坦承，覺得「做愛很噁心，想吐」，男子苦惱發問「有解嗎？」。不少網友鼓勵男子「開發」女友，但也有人直指「你人生可能還有60年！」。

「女朋友覺得做愛很髒」，一名網友在Dcard苦惱發文，表示跟女友愛情長跑6年，個性、價值觀都很合，未來規劃也不錯，基本上已經認定彼此是走一輩子的對象。然而原PO是性慾很強的人，但6年來都沒有跟女朋友做過，因為女友說不想。

原PO表示有愛撫、服務女友，讓她高潮，但就是不插入。直到某日臨睡前，女友向原PO坦承不做愛的原因是「覺得做愛很噁心很可怕會讓人想吐」、「「因為我覺得有東西進去我身體裡面而且進進出出，這比手術還可怕吧！」。

原PO苦惱說：「我很愛他，但要這輩子不做愛，好複雜的心情喔。如果只有六個月我可能會分手，但六年…有解嗎？」。

不少網友驚呼：「本人代表全體男性獻上最至高Respect，真男人」、「六年沒做過，我真心對你佩服的五體投地」、「有解啊，你接受就有解」、「感覺就是潛力股，慢慢培養溝通，等到可以的那天，你就等著被榨乾吧」、「你就不早點開發她 你才會六年沒砲打不是嗎？」、「你人生可能還有60年那六年你還會覺得很多嗎」。