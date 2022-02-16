一名趙姓女子去年8月開車行經基隆市區，不爽被後方的胡姓男駕駛按喇叭催趕，便回頭嗆罵「X你娘叭三小」、「不要臉」等語，慘被對方提告。基隆地院審結，依公然侮辱罪，判趙女罰金5000元，得易服勞役5天。可上訴。

判決書指出，趙女於2021年8月間開車行經基隆市信義區一處路口，趙女準備左轉之際，發現仍有行人走在行人穿越道上，後方的胡姓男駕駛見趙女遲遲未起步，便按喇叭催趕。

孰知，趙女被喇叭聲激怒，氣到搖下車窗對著胡男的車嗆罵，「X你娘叭三小」，後來雙方停在路邊理論時，趙女還持續對胡男罵，「X你娘雞掰」、「不要臉」等。事後胡男不滿名譽受損，遂報警向趙女提告。

對此，趙女在警詢、偵查時均坦承犯行。基隆地院審理後，法官認為趙女僅因行車糾紛，便以汙穢之詞羞辱胡男，造成胡男的名譽受損，考量趙女尚未與胡男達成和解等一切情狀，依犯公然侮辱罪，處罰金5000元，得易服勞役5天。可上訴。

刑法第309條明定，公然侮辱人者，處拘役或9000元以下罰金，令強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑拘役或1萬5000元以下罰金。