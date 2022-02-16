英國倫敦大學日前發表聲明，指總統蔡英文確實取得該校博士學位。資深媒體人彭文正提出一份民國72年6月30日的「中華民國台灣地區再出境申請書」，質疑1983年6月30日難道有兩個蔡英文嗎？

彭文正16日在《政經關不了》網路直播節目中表示，蔡英文曾表示她的姊姊陪她去參加博士口試，她的姊姊說漏嘴稱博士資格考。彭文正卻指出，但考過博士資格考只是入場券，可以開始寫論文，但很多人在博士資格考沒過關，只好離開學校。還有博士口試，及修改論文，若格式無誤、上繳學校，才可畢業。中間少則1年，多則2、3年。他質疑，蔡英文在1983年6月到10月之間，考了博士資格考之類的，但可能是第二次，她的第一次博士資格考則是在1982年10月之前，可能沒過關。一般人不會放棄第二次機會，除非離譜到一個地步。

彭文正提出一份「中華民國台灣地區再出境申請書」，並質疑該申請書右下角蓋了一個民國72年6月30日的章，時間也就是1983年6月30日。但根據蔡英文的學生紀錄表，不是才繳交她的博士論文嗎？她若是在1983年6月份繳交論文，怎會有1983年的出境申請書？質疑她在1983年6月30日以前應該在台灣。

彭文正也點出，入出境管理局稱蔡英文入境時間是1983年6月30日，出境日期是1983年10月15日，彭文正質疑，難道1983年6月30日有兩個蔡英文嗎？入出境管理局稱蔡英文出境日期是在1983年10月15日，但她若在1983年10月16日英國倫敦政經學院口試，怎麼來得及？