掀起全台關注度並創下好口碑的時代劇《茶金》曾取景台中，影視發展基金會致力與影視劇組朋友並肩作戰，致力發揮台中協拍最優質的服務。（台中市政府提供）

台中市政府新聞局補助成立的台中市影視發展基金會，主要以服務影視劇組在台中拍攝業務作為成立宗旨，做為行政單一協拍窗口兼負市府與業者溝通橋樑，更獲得影視業者肯定與重視。

掀起全台關注度並創下好口碑的時代劇《茶金》曾取景台中，片中擔綱男主角「吉桑」的藝人郭子乾，有感於劇組在疫情中拍攝十分辛勞，日前特別偕同晨悅診所前來台中市影視發展基金會，捐贈500盒快篩試劑套組，將提供後續到台中拍攝的劇組人員快篩使用，加強防疫措施及保障。

影視發展基金會指出，台中市近年持續提升影視拍攝能量，在身兼台中市影視發展基金會董事長的台中市長盧秀燕支持推動下，除了影視發展基金會持續推動「台中拍」獎勵電影事業外，還有台中市政府新聞局辦理拍片取景及住宿補助、影視基地場租補助和影 視推廣活動補助等多項影視補助措施，加上協拍等行政支援，致力打造台中成為「影視 友善城市」。

影視發展基金會執行長林筱淇表示，在遵守防疫規範及做好防疫措施下，今年預計有更多影視劇組將至台中取景拍攝，目前也有多部電影、電視劇在台中開拍。捐贈給影視劇組的快篩試劑由她代表接受，她也特別頒發感謝狀感謝民間力量的投入捐贈，受贈的快篩試劑均全數提供在台中勘景或拍攝的劇組使用，歡迎劇組多多利用。

林筱淇說，《茶金》是台中協拍的作品，場景之一就是台中大里菸葉廠。回想當初拍攝過程，郭子乾特別感謝台中市府的大力協助，因為菸葉廠屬於文化資產，除了場地借用外，當時因應拍攝需求，需要啟動廠房裡原有的機械設備，因為是大工程，幸好有台中協拍單位居中溝通協調，才能讓拍攝順利進行。

郭子乾也誇讚台中是拍片取景的好地方，在台中拍攝期間，感受到台中的好天氣及品嚐台中小吃等美食，對台中人的熱情備感難忘。

林筱淇強調，非常歡迎劇組前來台中拍攝影片，台中不僅天氣好、景色也相當優美，加上台中市影視發展基金會近年來成立協拍單一窗口，主動協尋場地及提供拍攝景點諮 詢服務，提供劇組第一線支援，提高劇組來台中拍攝取景效率，在這波疫情中，也都做好防疫措施、盡力提供防疫協助，與影視劇組朋友並肩作戰，致力發揮台中協拍最優質的服務。