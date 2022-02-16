因應年底九合一選舉，中國國民黨今 （16）日成立中央選戰策略會報，由主席朱立倫指派秘書長黃健庭召集，成員均是有縣市長或議長經驗，包括傅崐萁、周錫瑋、邱鏡淳、劉政鴻、吳碧珠、莊啟旺、黃敏恭，其中立委傅崐萁臨危受命出任中國國民黨中央選戰策略執行長，負責策實際操盤的重責大任。

中國國民黨今日成立中央選舉提名委員會，由朱立倫主席任召集人。(戴志揚翻攝)

中國國民黨今日成立中央選舉提名委員會，由朱立倫主席任召集人，成員包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜、副主席黃敏惠、夏立言、連勝文、秘書長黃健庭，負責審核建議提名人選及策進輔選工作。

今年是選戰關鍵性的一年，國民黨同時成立中央選戰策略會報，負責審核各直轄市委員會提名作業時程、各選區提名名額及建議輔選方式暨名單。其中立委傅崐萁擔任執行長負責實際操盤的重責大任。

花蓮縣總工會理事長陳光火指出，在國民黨危急存亡關鍵時刻的一戰，立委傅崐萁能夠被委以重任擔任執行長職務，是因爲他在政治生涯中，與民進黨爭戰多年累積豐沛的對戰經驗，由他來運籌帷幄、決戰千里，再恰當不過了！

立委傅崐萁自2020年1月11日，曾任三屆花蓮立委、二屆花蓮縣長，更連續九年被《遠見雜誌》評為「五星縣長」，憑藉深厚的基層實力捲土重來，以無黨籍身分，擊敗實力堅強尋求連任的民主進步黨候選人蕭琴，再度當選花蓮縣立委，睽違10年再度重返國會，，加入國民黨立法院黨團，由於問政功力紥實，積極捍衛藍軍團結力量，復於去年11月20日重返中國國民黨。