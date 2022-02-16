近期一段澳洲議會開會時的漏網鏡頭在網路上被瘋傳，自由黨議員布拉格(Andrew Bragg)疑似沒有意識到自己在摳鼻孔，用手挖了又挖之後，順勢放到嘴巴裡頭。影片曝光後引來不少網友留言笑翻，甚至連工黨一些議員也加入調侃「最新流行Covid-19檢測法?」。

14日推特上瘋傳一段澳洲議會於坎培拉（Canberra）舉行環境與通訊立法委員會的影片，畫面拍下一位澳洲自由黨參議員布拉格(Andrew Bragg)低頭緊盯桌上的文件，沒多久他將手伸進自己的鼻孔轉了幾下之後，再放進嘴巴裡面。布拉格似乎沒有意識到自己瘋狂的舉動，而這些全都被攝影機記錄下來。

不雅行徑引來網友留言嘲笑:「別這樣，官員們都沒有時間去外面買午餐。」、「前天冬奧留下的雪嗎?」、「我看了什麼…實在是太噁心了…」由於影片實在太自然寫實，惹得留言區一片哄堂大笑，還有工黨眾議員米切爾（Rob Mitchell）也加入調侃行列，說道：「最新流行Covid-19檢測法?」另一名參議員馬爾斯更酸溜溜表示:「就像往常一樣，自由黨正在吃掉他們自己。」