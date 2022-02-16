築間餐飲集團積極擴大事業版圖，2022年1月營收高達3.7億元，年成長逾四成，疫情期間業績逆勢成長！集團趁勝追擊、旗下「築間幸福鍋物」看準桃園市桃園區同安街，附近有中正藝文特區商圈、展演中心、三大學區，住宅人口密集，鎖定家庭消費客群，2月18日將開設大桃園地區首家有自助吧的新型態鍋物門店，為築間北部市場開啟虎年第一個新據點。

另外，築間餐飲集團預計3月在中壢及內湖分別展店，一個月來平均以一周展店一間的速度，強攻北部鍋物市場！

築間餐飲集團表示，「築間幸福鍋物」除了老饕必點石頭鍋底外，由旅日資深研發團隊獨家研發的「老佛爺御膳湯底」，以白雞湯和柴魚昆布高湯，並添加紅棗、當歸、枸杞等溫潤食材熬煮，香氣濃郁，不但有雞湯的精華，還有昆布的清甜，為築間必吃的私藏湯品；搭配每日限量供應的日本A5和牛鍋，桃紅色的肉片襯上雪白的脂肪色澤，被譽為來築間必吃的神級肉品，頂級和牛的軟嫩口感，配一口御膳湯，彷彿一秒出國置身日本。

其他主食還有牛、豬、雞、羊、海鮮及素食多達31款套餐供選擇，自助吧台提供飲料無限暢飲及日本明治、泰國明果冰淇淋無限供應，新型態的鍋物門店在桃園同安街正式誕生。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，近期除了「築間幸福鍋物」在北部一口氣展店3家外，集團旗下燒肉品牌「本格和牛燒肉放題」，也將於3月底進駐新店京站，陸續開拓北部餐飲市場，同時也持續強力招募餐飲專才，儲備幹部43000元起。