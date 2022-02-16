對於2022年臺南、高雄、屏東選戰，大老沈富雄建議國民黨派謝龍介、趙少康和柯志恩出戰，前民進黨立委郭正亮認為，謝龍介、趙少康一定是占新聞版面的人；去南部打仗的人，若本身還能造成群眾運動，會連動到周邊縣市。

2022年縣市長選戰，國民黨應該派誰出戰？前立委沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中認為，若臺南、高雄和屏東，是分別由謝龍介、趙少康、前國民黨立委柯志恩出馬，「如果你們是民進黨，會不會怕？」

前民進黨立委郭正亮16日在中天電視《正常發揮》分析，去南部打仗的人，若本身還能造成群眾運動，會連動到周邊縣市。例如當時韓國瑜確實有帶動雲林、臺中的群眾，即使沒有達標，至少也有一些作用，譬如媒體報導。他指出，如果謝龍介選，一定是占版面的人，趙少康當然也是。

郭正亮認為，如果國民黨在南部很弱，民進黨用一隻腳就可以當選了，大概也不會有新聞，新聞報導就會集中在臺北市、桃園市。而若臺北市、桃園市民進黨派的人又有一定造勢能力，當然對國民黨比較不利。另外，民進黨天王助選團可以集中轟炸北部，就不用去南部。

郭正亮直言，2018國民黨是劣勢，韓國瑜意外造成旋風，帶動很多縣市，這會有連動外溢效應，但國民黨目前看不出會有此局面出現。