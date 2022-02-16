印度媒體Press Trust of India（PTI）於16日援引官方消息報導，印度所得稅部門對中國電信設備製造商華為的多處辦公場所進行了搜查，此為逃漏稅調查的一部分。報導稱，印度官員查看了相關財務文件、帳簿和公司記錄、華為的印度業務和海外交易。

近日印度針對中國企業動作頻頻。路透報導，14日，印度電子和資訊技術部公布最新禁令，禁用超過54個中國應用程式（app），因這些中國app向中國等海外國家傳送敏感資料，對印度民眾的個資安全構成威脅。這些被禁止的中國app，主要是騰訊、阿里巴巴和網易等中國大型互聯網科技企業自2020年起禁用程式的更名版本。此外，印度政府還要求包括Google Play等應用商店阻止這些應用程式，目前上述54個app已經禁止在印度的PlayStore上架。

隨著中印關係轉趨緊張，自2020年6月以來，印度政府已禁止224個中國應用程式，包括TikTok、Shareit、WeChat等。