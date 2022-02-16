不少人都有「滿臉豆花」的困擾，也就是相當嚴重的臉部痤瘡，雖然健教課本告訴我們多洗臉，但其於痤瘡好發者來說，這只是空話而已，因為它與身體免疫力，還有皮膚常見細菌有關。嚴重的痤瘡有時還要動用抗生素來治療，然而我們又擔心細菌的抗藥性。現在新的研究表明，臉部敷上含乳酸菌的面霜可以幫助患者壓制壞菌，可稱為「益生菌療法」。

新阿特拉斯(New Altas)報導，比利時安特衛普大學(Universiteit Antwerpen)的科學家試著改變痤瘡患者臉部皮膚的微生物群(就是皮膚表面細菌種類)，原因是痤瘡的主因與這些細菌有著直接關係，包括葡萄球菌(Staphylococcus)。

團隊以乳酸桿菌為主要目標，它也是最為大眾所熟知的益菌，我們早知它是腸道和泌尿生殖道中的重要地位。雖然我們先前並不知道乳酸菌在皮膚上原本的數量多少，但該團隊的前期研究表明，如果將它們放置在皮膚上，它們可能有助於對抗粉刺。

安特衛普大學的雷貝爾教授(Sarah Lebeer)說：「乳酸桿菌是我們最熟知的益生菌，它們代謝後產生乳酸，是一種廣效的抗菌分子，可以抑制其他細菌的生長和活性，它們通常還可以減少組織的發炎反應。因此，我們猜測它們也可以在皮膚發揮同樣的作用。」

科學家選擇3種最安全、穩健的乳酸菌封裝在微型膠囊裡，這些膠囊又被添加到護膚霜當中，成了「乳酸菌護膚面霜」，接著找來10名患有輕度至中度痤瘡的志願者來試驗，持續8個星期。

結果發現，與安慰劑的對照組相比，實驗組臉部的皮膚發炎型性損傷顯著減少，因此臉上的痘炎、面疱也明顯減少。進一步研究臉部細菌種類發現，主要導致痤瘡的表皮葡萄球菌確實數量減少。

另一個重要發現是，在實驗者停止使用面霜後，痤瘡的緩解還持續了4個星期之久，科學家們認為，這可能顯示益生菌改變了志願者的免疫系統，使得治療具有長期效果，當然，這只是推論，仍需要進行更多的研究。