鄒美儀與巴戈主持節目《雙星報喜》走紅。（圖／中時資料照）

資深藝人巴戈驚傳今(16日)晚因胰臟癌擴散在林口長庚醫院辭世，享壽67歲，台灣優質生命協會秘書長紀寶如已證實此消息，留給老一輩觀眾無限追思；巴戈以童星出道，後以主持人聞名，生涯代表作當屬與鄒美儀搭檔的綜藝節目《雙星報喜》，當年的口頭禪「雙星報喜～你會紅！」傳遍大街小巷；但鄒美儀英年早逝，2002年1月僅享年45歲便罹癌過世，大他2歲的巴戈則多享壽20年，如今「雙星」在天上聚首，永留觀眾回憶。

《雙星報喜》是當年華視週間的知名綜藝節目，以歌舞表演為賣點，而最亮眼的莫過於主持人雙星巴戈、鄒美儀，兩人有如女男搭檔版的「勞萊與哈台」，一肥一瘦視覺效果無比討喜，也是兩人演藝生涯的最高峰；可惜鄒美儀後來罹患癌症過世，享年45歲，讓觀眾無限惋惜。而大他2歲的巴戈雖身材皮包骨，健康狀況卻較搭檔好些，從鄒美儀過世的2002年1月10日至今，整整多享壽了20年1個月又6天，如今雙星同歸於天留下無限追思。