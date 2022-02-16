有「G級子瑜」之稱的藝人祈錦鈅日前突遭謝和弦老婆莉婭(陳緗妮)發文點名「祝你們幸福快樂」，明示自己婚姻被介入，引發軒然大波。對此祈錦鈅要求莉婭3天內道歉，今天(16日)下午更與謝和弦同框直播，但過程中祈錦鈅脫口一句「很高興認識謝和弦」，卻讓網友傻眼，砲轟「挺錯人了」，瞬間風向開始逆轉。

祈錦鈅遭控是小三後，也立刻大動作澄清，先是PO文要求莉婭3天內提出證據，不然就道歉，若沒道歉就會提告，之後也貼出與謝和弦對話表清白，今天下午加碼開直播解釋事情始末，沒想到男主角謝和弦也在觀看直播，祈錦鈅得知後立刻邀請男方一同直播。

祈錦鈅開直播澄清，卻脫口「很高興認識謝和弦」，讓網友傻眼開炮。(圖／祈錦鈅IG)

有網友不滿祈錦鈅在直播中與謝和弦一起調侃前任KT，遭網友圍剿，痛罵雙方根本配合好在炒流量。(圖／祈錦鈅IG)

謝和弦在直播中向祈錦鈅道歉，稱家務事沒處理好，表示會關起門來修理莉婭。他說，平常回應祈錦鈅訊息時，從不遮掩，莉婭也在旁邊全程觀看，不明白為何妻子會突然暴怒搞這齣，打趣說「我還是不要結婚好了」，承諾不會因此事影響2人友誼。

祈錦鈅則回應「很高興認識謝和弦」，後面更是感謝謝和弦幫忙澄清，讓部分粉絲看傻眼，紛紛開炮：「謝和弦根本避重就輕，只是說不知道妳跟他老婆發生啥事，而不是他老婆在起肖亂潑髒水，妳還能說很高興認識男方，難怪大家都說你們在炒作」、「瞎爆了，一開始還覺得妳很衰被亂，看完直播...嗯...」、「傻眼 妳根本也在演 兩個根本都在炒新聞」、「妳到底在謝他什麼？他根本對這件事只有敷衍的態度，也沒有想要幫妳處理的感覺」、「澄清就好好澄清，沒事扯別人前妻幹嘛」、「看樣子為了接下來演唱會，這波流量刷好刷滿哦，好噁」、「什麼兩任一模一樣，KT有挖洞給妳跳？看來妳根本就是在配合演出麻」。

眼看引發不少人怒火，祈錦鈅則在底下回應「我沒有要炒新聞」、「我只是隨口開玩笑，想調侃一下損一下，希望大家不要認真」。