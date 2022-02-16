中州科大1月爆發14名烏干達外籍生來台就學，卻淪為血汗學工，教育部今(16)日表示，勒令該校不得再招收境外生，且111學年度開始全面停招。對此，私校工會認為，冰凍三尺非一日之寒，教育部也應依法裁罰違法學校的董事、校長及相關業務人員。

私校工會表示，108年11月媒體揭露中州科大機械所碩班畢論嚴重不符專業問題，即曝露該校教學品質控管有嚴重問題，教育隨後命該所停招，但教學仍有諸多缺失，該校又爆發烏干達血汗學工案重創台灣高教國際形象，顯見該校已不具辦學能力與資格，支持教育部勒令中州科大全面停招。

教育部傍晚對外回應，確定已決議該校自111學年度起停止全部班級招生，同時也提到目前被停招學校，包含高鳳數位內容學院、永達技術學院、高美醫護管理專科學校、亞太創意技術學院、南榮科技大學、台灣觀光學院、稻江科技暨管理學院共7校，目前已停招學校則有蘭陽技術學院、和春技術學院共2校。

私校工會提到，私校被教育部勒令停招，幾乎等同宣判死刑，就像南榮科大及和春技院，將逐步走向停辦退場。勒令辦學品質不佳私校停招退場，有助於提升整體高教品質，也警惕其他私校，要秉持教育良心謹慎辦學。

私校工會認為，學校停招不能只怪少子化或大環境不佳，董事會不能負起監督責任，縱容校長及行政主管胡作非為才是學校沉淪最大因素，教育部也應依法裁罰違法學校的董事、校長及相關業務人員。

私校工會指出，冰凍三尺非一日之寒，鼓勵學校教職員平時應勇敢反映學校問題，不要沉默縱容或配合學校違法或不當作為，讓小病累積成大病，一旦學校爆發重大弊案，教職員恐將一起承擔共業，並付上巨大代價。