資深藝人巴戈胰臟癌擴散病逝 享壽67歲

資深藝人巴戈今(16日)驚傳癌逝，享壽67歲，太太和兒女都陪伴在他身旁，他和太太張令娜結婚41年，育有2兒2女，兒子都是學霸，在美國微軟上班，女兒則是溫哥華大學化工系碩士畢業，還出演過電影，2019年出嫁時，驚人美貌更是受到讚賞。

巴戈出道60年，橫跨電視、電影、主持等領域，是相當多棲的長青藝人，而他娛樂圈生涯，奪過3座金鐘獎，成績有目共睹，堪稱綜藝節目的開國元老，不過他在全家移民美國後，就淡出幕前。

巴戈兒女皆很有成就。(圖／本報系資料照)

巴戈2019年嫁女兒，美貌驚人。(圖／取自臉書)

巴戈和太太張令娜婚後，育有2兒2女，2個兒子都定居在美國，都在美國微軟上班，而他和女兒留在台灣生活，而近年來他把事業移到公益活動上，努力透過自己的力量散播更多正能量，2019年他開心嫁女兒，二女兒巴安長相首曝光，漂亮模樣立刻引起熱議。

而女兒不僅高顏值，還是學霸，溫哥華大學化工系碩士畢業，更參與過電影《海水正藍》，談起女兒他也相當驕傲「她很聰明，功課也是最好的！沒想到現在又是第一個結婚。」