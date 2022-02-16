新北市三重永福街一處宮廟，今16日晚間9點54分，遭人持槍連開10多槍在大門，警告示威意味濃厚，所幸未造成人員傷亡，三重警方獲報後派員趕赴現場拉起封鎖線，鑑識人員採證到鐵門有11個彈孔，偵查隊長林振瑞表示，已鎖定特定對象追緝中。

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