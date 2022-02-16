新北三重槍響！宮廟遭開10多槍 鐵門驚見11個彈孔 23:192022/02/16 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三重傳槍響！永福街上宮廟遭人槍擊10多槍 警方鎖定對象追緝中（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重永福街一處宮廟，今16日晚間9點54分，遭人持槍連開10多槍在大門，警告示威意味濃厚，所幸未造成人員傷亡，三重警方獲報後派員趕赴現場拉起封鎖線，鑑識人員採證到鐵門有11個彈孔，偵查隊長林振瑞表示，已鎖定特定對象追緝中。 鄉民參政！前新北市長室祕書吳訓孝 出戰三重蘆洲選區 債務釀殺機！男製造假車禍開槍殺人自首 檢方不甩求處重刑 #三重 #宮廟 #示警 #開槍 #對象 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹聯幫3惡煞南港街頭飛車連開12槍 法院裁定羈押禁見 07:272022/02/14 社會 債務談不攏開槍傷人 悍警拆冷氣爬窗攻堅逮嫌 11:202022/02/08 社會 板橋凌晨槍響 毒蟲遇檢心虛衝撞警 警開3槍壓制 09:412022/02/15 社會 台中12間宮廟輪番匯演展風華 媽祖觀光文化節起跑 17:212022/02/09 生活 苗栗宮廟旁工寮突起火 轎車遭殃慘被吞噬燒成廢鐵 16:352022/02/07 社會 西華熄燈改建 房產專家示警豪宅商辦爆量疑慮 這2種人慘了 11:512022/02/16 財經 台東炸寒單延期 宮廟走春須戴口罩 04:102022/02/15 地方新聞 台東元宵防疫禁遶境 一人陣頭背神像祈福 04:102022/02/16 地方新聞 點亮台北燈節 到4宮廟集章寄福 04:102022/02/09 地方新聞 傳播妹與男客爆衝突後墜樓亡父母控吃案 三重警回應了 12:512022/02/07 社會 開學首日三重警啟動護童 路口指揮保安全 14:262022/02/11 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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