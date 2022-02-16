資深藝人巴戈驚傳今(16日)晚因肝癌擴散在林口長庚醫院辭世，享壽67歲。若談到巴戈的健康狀況，或許與他生性愛開趴的習性有關；巴戈曾經上綜藝節目《康熙來了》，並在「酒國英雄傳」該集大聊他的「喝酒經」，為打賭一罐啤酒竟「把鄒美儀抱起來」，而當場「新娘抱」65公斤的蔡康永更是輕而易舉；還有辦趴喝酒請脫衣舞孃的趣味往事，連小S都大嘆巴戈真的是酒國英豪。

巴戈被《康熙來了》主持人蔡康永、小S（徐熙娣）介紹時，說他曾是台灣主持節目最多的藝人，從晚間六點《強棒出擊》、八點《郵差按錯鈴》（系列劇三部曲）、九點半《女丑劇場》、十點《王牌登場》，而且全部都是週一到週五的節目，還有禮拜六《就在今夜》，可以讓觀眾「看巴戈看到飽」，巴戈自己說是「想創個紀錄」，綜藝大哥大張菲問他「怎麼老接節目？」，張小燕也說他「接節目跟生小孩一樣」。

（影片來源取自《康熙好經典》若有移除請見諒）

聊到喝酒，同集來賓董至成說「可不可以不要聊喝酒的事了？」巴戈笑虧：「我們兩個除了喝酒還有什麼可聊？」蔡康永聽說巴戈家裡辦趴時會找人跳脫衣舞，巴戈說他家地下室很大，可以辦五、六桌，還可以請樂隊，尾牙慰勞的場合就請那卡西唱歌，為了符合台灣次文化民情，就「不免俗」比照廟會請來脫衣舞孃。

當年在陽明山有個太平洋聯誼會，但聚會有英國電視台的人會來，還有楊佩佩、盛竹如，還有人會帶闔家大小來玩，他贊助啤酒跟餘興節目，但一看場合不合適，只好請脫衣舞孃先走，結果他們自己酒過三巡，「又開始跳起脫衣舞了」，他傻眼問：「不是說不要嗎？」原來等老闆走了，小董、小毛一通電話，她們又上來跳舞了，董至成說：「盛竹如、顧安生只好把小孩眼睛遮著。」

巴戈的「酒國英雄傳」故事一抓一大把，他回憶在琉球宣慰僑胞時，竟打賭一罐啤酒「把鄒美儀抱起來」，他就要靠膝蓋給她撐著，「她那個時候大概有九十公斤！」小S問：「你真的抱起來了？」巴戈說他那時很瘦，問蔡康永幾公斤？「我大概65」，結果巴戈一把就把蔡康永給「新娘抱」起來，畫面趣味滿點。

資深藝人巴戈胰臟癌擴散病逝 享壽67歲

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