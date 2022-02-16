資深藝人巴戈（見圖）16日晚間病逝，享壽67歲。圖為2015年，巴戈出席油畫義賣會。（中時資料照）

資深藝人巴戈16日晚間因胰臟癌病逝，享壽67歲。回顧巴戈的一生，巴戈在年僅8歲時即以童星出道，藝專畢業後接連以綜藝節目拿下3座金鐘獎；據傳巴戈於1987年當紅之際，曾間因力挺高凌風向華視爭取藝人福利，而遭到封殺近一年。

藝人巴戈16日晚間因胰臟癌擴散至肝臟，病逝於台北長庚醫院，享壽67歲，畫下人生句點。而巴戈8歲時就以童星出道，參與許多台語電影演出，在國立藝術專科學校畢業後，便成為華視演員，在華視待了36年，並與鄒美儀搭檔主持綜藝節目《雙星報喜》，接連抱回第21、22屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎。

不過就在1987年，據傳巴戈為了聲援高凌風一同向華視爭取藝人福利，而遭到華視封殺，導致在鼎盛時期的巴戈有近一年的時間未出現在螢光幕上，包括巴戈到了台視《強棒出擊》的錄製現場，才得知通告被取消，或是中視綜藝節目本敲定由他擔任主持人，卻在開鏡之際被取消，但是否真受到華視施壓而影響巴戈星路，華視在當時全盤否認。

之後巴戈與方芳芳搭檔主持《就在今夜》再度奪下第26屆金鐘獎電視綜藝節目主持人獎，拿下人生第三座金鐘。而巴戈晚年較少出現於螢光幕前，近期廣為人知的戲劇作品則為2019年的《我們與惡的距離》以及《女兵日記女力報到》。